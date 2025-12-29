Нижегородские предприятия НХП за год получили субсидии на 51,5 млн рублей

За год из бюджета Нижегородской области на поддержку нижегородских предприятий народных художественных промыслов направили почти 51,5 млн руб. По данным регионального правительства, субсидии на художественных промыслов.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Получатели субсидий смогли компенсировать затраты на развитие товаропроводящей сети и модернизацию производства, на стимулирующие выплаты молодым специалистам и выплаты ежемесячной доплаты сотрудникам-наставникам.

Также за счет субсидий предприятия НХП смогли рассчитаться за электроэнергию и природный газ, за сырье, расходные материалы и инструменты. , необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов.

Андрей Репин