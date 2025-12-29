В Прикамье удовлетворил иск о прекращении полномочий главы Александровского округа

Александровский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры о прекращении полномочий главы Александровского округа Ольги Белобаржевской (Лавровой) в связи «утратой доверия». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. С соответствующими требованиями надзорный орган обратился октябре текущего года. Как считает прокуратура, она проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у муниципальной служащей возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Административными ответчиками по делу были признаны Ольга Белобаржевская, а также дума муниципалитета, которая отклонила акт прокурорского реагирования. В мае этого года надзорный орган внес представление в думу с требованием прекратить полномочия главы по коррупционным основаниям. В итоге депутаты отклонили акт прокурорского реагирования, после чего прокурор Александровска обратился в суд. Он потребовал признать незаконным решение представительного органа и прекратить полномочия главы муниципалитета.