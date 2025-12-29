«Хамас» подтвердил гибель главы военного крыла движения Мухаммеда Синвара

«Хамас» впервые подтвердил гибель в секторе Газа главы военного крыла Мухаммеда Синвара и пресс-секретаря движения Абу Убайды. Также погибли командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана, начальник отдела вооружения и боевой службы Хакам аль-Исса и один из командиров движения Раед Саада, следует из заявления.

Мухаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, который возглавил палестинское движение в августе 2024 года. В октябре того же года тот был убит, после чего «Хамас» возглавил Мухаммед Синвар. Израиль заявлял в конце мая, что он был убит в результате удара по подземной инфраструктуре под госпиталем в Хан-Юнисе в секторе Газа.

Абу Убайда был одним из ключевых деятелей «Хамаса» в Газе, пишет «Аль-Джазира». Он публиковал информацию о ситуации на поле боя, нарушениях режима прекращения огня и обмене военнопленными и заключенными между «Хамасом» и Израилем. О его убийстве израильская сторона заявила в конце августа.