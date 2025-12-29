«Не выходит пока каменный цветок»

Следующая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в Вашингтоне уже в январе. Как сообщил секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров, договоренность об этом достигнута в ходе консультаций делегаций двух стран. Как известно, ранее президенты проводили переговоры в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Многочисленные комментарии СМИ и экспертов указывают на отсутствие существенного прогресса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с подобными оценками.

Договориться, что называется, под елочку не получилось. В целом итог переговоров во Флориде остается размытым. Что, собственно, изменилось? Похоже, что ничего. Договорились договариваться — это универсальная формула. Наверное, для Владимира Зеленского было важно, чтобы поставки американского оружия и разведданных сохранились. Похоже, что никаких изменений в этой части не произошло, так же как и в том, что касается условий прекращения огня. Россия настаивает на выводе украинских войск из всего Донбасса. Зеленский заявил, что с Трампом это не обсуждалось, но тогда возникает вопрос: что же обсуждалось?

Газеты пишут, что президент Соединенных Штатов в основном рассказывал о том, какой замечательный телефонный разговор он провел накануне с российским коллегой. В целом все выглядит красиво: согласовали 95% пунктов мирного плана, может быть, даже 98%. Однако не решено главное — указанный выше территориальный вопрос и Запорожская АЭС, а также совершенно неясно, что с гарантиями безопасности. Трамп обещал их предоставить, но никакой конкретики не обрисовал. Президент Украины готов обсуждать территории, но в ответ просит у Запада защиты. Трамп говорит: «Сначала вывод войск». Зеленский отвечает: «Хорошо, давайте проведем по этому поводу референдум, но для этого нужно прекращение огня». Глава Белого дома парирует: «Можно принять решением парламента».

Трамп сам готов прибыть в Киев, дабы убедить украинскую общественность. Это будет эффектно. Однако с тем условием, что 47-го президента Соединенных Штатов будут встречать с цветами и бурной радостью. На этот счет большой уверенности нет. А если триумфа не будет? Логично не рисковать имиджем. Тактика России при этом понятна: нужно, чтобы Трамп больше и жестче давил на Зеленского и заставил его в итоге отдать территории. И опять здесь приходится повторяться — Трамп не всесилен. Сам он, может быть, не против, но есть общественное мнение в США, оппозиция в лице демократов, и его собственная партия не в восторге от сдачи Украины. И четких гарантий безопасности он тоже дать не может. Приходится лавировать.

В общем и целом все, что обсуждается, пока не выглядит как прочный мир и устранение первопричин кризиса. Это больше похоже на заморозку конфликта на условиях Российской Федерации. Если же Москва готова в кратчайшие сроки решить проблему силой, зачем тогда переговоры? Кажется, что не выходит каменный цветок. Между тем в Мар-а-Лаго ждут Биньямина Нетаньяху — наступает вторая серия под названием Ближний Восток. В этой части Дональд Трамп добился гораздо больших успехов, чем на украинском направлении. Однако до прочного мира в неспокойном регионе очень далеко. В любой момент может вновь полыхнуть.

Это очень нежелательный сценарий для нынешнего главы Белого дома, который, как известно, обещал прекратить все войны на земле. В этой связи есть некоторые основания предполагать, что украинское урегулирование в очередной раз становится на паузу.

Есть новые прогнозы — например, достичь договоренностей в феврале или марте. Весь год мы это слышим: дедлайны, ультиматумы, разочарования или многочисленные прекрасные разговоры по телефону. А воз, как видно, и ныне там.

Дмитрий Дризе