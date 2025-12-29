Пассажиры поезда Тольятти — Москва смогут встретить Новый год дважды

Пассажиры поезда № 66 Тольятти — Москва, отправляющегося 31 декабря, смогут встретить Новый год дважды. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По ходу движения пассажиры встретят сначала 2026 год, проезжая участок Базарная — Инза на территории Ульяновской области, где живут по самарскому времени (MSK+1). Далее поезд проследует через Никольский район Пензенской области и Мордовию. В этих регионах московское время, поэтому путешественники смогут еще раз отпраздновать Новый год.

Такая возможность имеется у пассажиров еще трех поездов, курсирующих в различных регионах России. На данный момент Новый год в них планируют встретить почти 600 человек.

Андрей Сазонов