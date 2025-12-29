Экс-директор магазина «Семишагофф» получила срок из-за конфликта с подростком

Колпинский суд Петербурга вынес приговор бывшему директору магазина «Семишагофф» Татьяне Кадоловой за незаконное лишение свободы несовершеннолетней, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие и суд посчитали, что Кадолова удерживала 15-летнюю в подсобке магазина с вечера 2 ноября до позднего вечера 3 ноября. Потерпевшую освободили сотрудники полиции и передали медикам.

Обвиняемая пояснила на суде, что решила проучить подростка в ответ на хамское поведение по отношению к персоналу. По версии экс-директора, она лишь препроводила девушку в кабинет для вызова родителей.

Суд, изучив показания и материалы дела, пришел к выводу, что имел место умысел: подсудимая применяла физическую силу, игнорировала сопротивление и падение потерпевшей с лестницы, привлекала неосведомленных сотрудников, создавая численное превосходство.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также с Кадоловой взыскали 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Подсудимая свою вину не признала.

Андрей Маркелов