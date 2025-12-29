ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от аллергии на березовую пыльцу

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о подаче заявки на регистрацию вакцины для профилактики аллергии на березовую пыльцу и перекрестных пищевых аллергий. Вакцина «Аллергарда» разработана Государственным научным центром иммунологии ФМБА.

Сейчас проводится третья фаза клинического исследования аллерговакцины «Аллергарда». По результатам первой и второй фаз доказана высокая эффективность, безопасность и хорошая переносимость вакцины, рассказала госпожа Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

Как утверждает руководитель агентства, 25% испытуемых, как правило, тяжело страдающих аллергией, вообще не наблюдали реакции на пылевые частицы. Аллергическая реакция остальных была снижена в шесть раз. В 2025 году, отмечает Вероника Скворцова, сезон пыления был аномально высоким. Плотность пылевых частиц была превышена в пять раз.

Госпожа Скворцова также сообщила, что ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции, поражающей органы дыхания, центральную нервную систему и суставы. На данный момент вакцина поступила в гражданский оборот.