Батутным центрам предлагают стандарты

В России предложили запретить батутные центры. Речь идет про аттракционы, которые находятся в парках и торговых комплексах. Как рассказали “Ъ FM” в Общественном совете при Роспотребнадзоре, такие развлечения крайне опасны для детей. По статистике Минздрава, несовершеннолетние после прыжков получают серьезные травмы, переломы и вывихи. Количество таких инцидентов растет каждый год примерно на 5%. При этом сейчас владельцы батутов чисто физически не могут обеспечить безопасные условия.

Подобные аттракционы надо либо запрещать, либо приравнять их к спортивным центрам с обязательным соблюдением более строгих стандартов, так считает председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов: «Цифры удручающие. С 2020 года отмечается ежегодный рост травм в различных возрастных категориях несовершеннолетних. Анализ их характера свидетельствует о серьезности ситуации. Это переломы, компрессионные переломы позвоночника, вывихи, черепно-мозговые травмы. Главная проблема в том, что в формате коммерческого использования, когда эксплуатант заинтересован в присутствии как можно большего количества детей за любой промежуток времени, обеспечить безопасность невозможно, какие бы меры ни вводили.

Оборудование с точки зрения нормативного регулирования описано, но непредсказуемое поведение детей невозможно регулировать ни при каких обстоятельствах. Все, что касается такого вида спорта как прыжки на батуте, официально утвержденного, со всеми установленными требованиями, конечно, здесь все останется без изменений. Но в коммерческой развлекательной деятельности должны быть ограничения. В Общественный совет вошли представители крупнейших бизнес-объединений. В ходе обсуждения они полностью поддержали наше предложение. Более того, у нас есть обратная связь от экс-владельцев подобных аттракционов, и они прямо указывают на очень высокий травматизм. Они даже заявляют, что своих детей они бы на такие развлечения никогда бы не отвели».

Дети действительно часто получают травмы в батутных центрах, говорит вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. Впрочем, по его словам, проблему можно решить унификацией стандартов в этой сфере без серьезных последствий для бизнеса: «Идут споры о том, что такое батутные центры — развлечение или спорт? До сих пор эта проблема до конца не решена. Если производитель назвал это аттракционом, а он имеет право это сделать, то все — на него распространяется действие технического регламента о безопасности аттракционов, это оборудование попадает под надзор. А когда батуты называют спортивным оборудованием, то появляется возможность избежать требований технического регламента. Наша позиция в том, чтобы батуты назывались именно "аттракционами". Проблема не в запрете этих центров, а именно в разработке специализированных стандартов, которые бы регламентировали работу этих учреждений именно как развлекательных в первую очередь. Самое главное в этих батутных аренах — это персонал, инструкторы. Они проводят разминку, следят за тем, как люди там себя ведут. То есть при более грамотной эксплуатации травматизм можно минимизировать. Запрещать в этом плане все очень преждевременно, этот вид услуги присутствует во всем мире. Нужна разработка специализированных стандартов, возможно, даже отдельного регламента на то, как это оборудование производится и эксплуатируется».

В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ FM”, что приняли в работу инициативу Общественного совета. Впоследствии предложенные ограничения для батутных центров рассмотрят законодатели. В ведомстве добавили, что похожие запреты уже ввели некоторые европейские страны. Инициативу общественников также поддержала Федерация прыжков на батуте.

Никита Путятин