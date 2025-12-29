В Астраханской области более 800 силовиков обеспечат порядок на праздниках
Более 800 сотрудников силовых структур будут обеспечивать правопорядок в Астраханской области во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили на совещании антитеррористической комиссии, прошедшем под председательством губернатора Игоря Бабушкина.
Фото: Администрация губернатора Астраханской области
В регионе запланировано более 400 мероприятий, которые посетят более 30 тыс. человек. В случае необходимости для охраны правопорядка сформируют резерв на 1200 человек.
В рождественскую ночь полиция, росгвардейцы и казаки также будут обеспечивать безопасность прихожан во время праздничных богослужений в 66 храмах региона.