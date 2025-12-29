В Ярославской области определили новые тарифы на электричество в 2026 году

В Ярославской области электроэнергия для населения в 2026 году подорожает дважды — с 1 января и с 1 октября. Приказ об установлении новых тарифов опубликовало министерство тарифного регулирования региона.

С 1 января плата вырастет для городских жителей в домах без электроплит для первого диапазона с 5,57 руб. до 5,66 руб. за 1 кВт•ч, а с 1 октября — до 6,30 руб.

Для сельских жителей, а также для городских домов с электрическими плитами цена изменится с нынешних 3,90 руб. до 3,96 руб. за 1 кВт•ч с 1 января, а с 1 октября — до 4,41 руб.

Ранее «ТНС энерго Ярославль» предупредило потребителей, что стоимость энергии вырастет с начала года из-за роста налога на добавленную стоимость.

Антон Голицын