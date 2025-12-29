Служебные машины будут бесплатно развозить жителей Камчатки 30 декабря

Служебные машины правительства Камчатки и администрации краевого центра 30 декабря станут бесплатным такси для жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов. 27 декабря на Камчатку обрушился циклон, из-за которого была нарушена работа общественного транспорта.

Автомобили будут курсировать утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00 по маршрутам, где автобусное сообщение еще не восстановлено — в микрорайонах Авача, Долиновка, Радыгино, Кирпичики и Сероглазка. Точные маршруты будут опубликованы утром 30 декабря. Машины будут обозначены специальными табличками. «Ситуация с общественным транспортом остается сложной»,— написал господин Солодов в Telegram-канале.

Из-за циклона на Камчатке было нарушено энергоснабжение, аварии уже устранены. В Елизовском округе ремонтные работы заняли сутки. В селах Березняки, Лесной вводился режим ЧС. Школьников Петропавловска-Камчатского и Елизовского округа отправили на каникулы с 29 декабря. До конца сегодняшнего дня в регионе действует опасность схода лавин. По данным регионального управления МЧС, утром 29 декабря циклон практически полностью покинул Камчатку.