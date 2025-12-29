В Ярославле Московский проспект исключили из экзамена на право вождения
В Ярославле Московский проспект исключили из маршрутов практических экзаменов на право управления транспортными средствами (ТС). Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Фото: мэрия Ярославля
Запрет введен на всем протяжении проспекта: от площади Богоявления до улицы Калинина в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекции рекомендовано организовать контроль за движением учебного транспорта на территории города.
Московский проспект — одна из наиболее загруженных улиц Ярославля, где регулярно затруднено движение в часы пик.