В Ярославле Московский проспект исключили из экзамена на право вождения

В Ярославле Московский проспект исключили из маршрутов практических экзаменов на право управления транспортными средствами (ТС). Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Запрет введен на всем протяжении проспекта: от площади Богоявления до улицы Калинина в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекции рекомендовано организовать контроль за движением учебного транспорта на территории города.

Московский проспект — одна из наиболее загруженных улиц Ярославля, где регулярно затруднено движение в часы пик.

Антон Голицын