В Ярославле Московский проспект исключили из экзамена на право вождения

В Ярославле Московский проспект исключили из маршрутов практических экзаменов на право управления транспортными средствами (ТС). Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Фото: мэрия Ярославля

Запрет введен на всем протяжении проспекта: от площади Богоявления до улицы Калинина в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекции рекомендовано организовать контроль за движением учебного транспорта на территории города.

Московский проспект — одна из наиболее загруженных улиц Ярославля, где регулярно затруднено движение в часы пик.

Антон Голицын

