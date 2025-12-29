Forbes включил Бейонсе в список долларовых миллиардеров среди артистов

Американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) официально вошла в список миллиардеров по версии Forbes. Как пишет издание, состояние артистки превысило $1 млрд, что позволило ей стать пятой в мире среди музыкантов с таким капиталом. Вместе с ней в этот перечень входят Jay-Z (Шон Картер), певицы Рианна (полное имя — Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт, а также музыкант Брюс Спрингстин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ключевым фактором для достижения нового статуса стали успешные концертные туры и альбомы. В 2023 году Бейонсе провела мировой тур Renaissance, который собрал около $600 млн. В 2024 году она выпустила кантри-альбом Cowboy Carter. Релиз сопровождался концертным туром. Мероприятие принесло более $400 млн от продажи билетов и еще $50 млн от реализации мерча.

Свою карьеру и бизнес-проекты певица контролирует через компанию Parkwood Entertainment, основанную в 2010 году. Эта структура продюсирует всю ее музыку, концерты и документальные фильмы, что позволяет Бейонсе сохранять большую часть доходов. Помимо музыкального бизнеса, певице принадлежат бренд средств по уходу за волосами Ccred, марка виски SirDavis и линия одежды Ivy Park.