Forbes включил Бейонсе в список долларовых миллиардеров среди артистов

Американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) официально вошла в список миллиардеров по версии Forbes. Как пишет издание, состояние артистки превысило $1 млрд, что позволило ей стать пятой в мире среди музыкантов с таким капиталом. Вместе с ней в этот перечень входят Jay-Z (Шон Картер), певицы Рианна (полное имя — Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт, а также музыкант Брюс Спрингстин.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ключевым фактором для достижения нового статуса стали успешные концертные туры и альбомы. В 2023 году Бейонсе провела мировой тур Renaissance, который собрал около $600 млн. В 2024 году она выпустила кантри-альбом Cowboy Carter. Релиз сопровождался концертным туром. Мероприятие принесло более $400 млн от продажи билетов и еще $50 млн от реализации мерча.

Свою карьеру и бизнес-проекты певица контролирует через компанию Parkwood Entertainment, основанную в 2010 году. Эта структура продюсирует всю ее музыку, концерты и документальные фильмы, что позволяет Бейонсе сохранять большую часть доходов. Помимо музыкального бизнеса, певице принадлежат бренд средств по уходу за волосами Ccred, марка виски SirDavis и линия одежды Ivy Park.

«Я уверена, что со мной всегда будут и моя семья, и мои друзья, которые не перестали бы меня любить, даже если бы я ничего в жизни не добилась»
Бейонсе Жизель Ноулз-Картер родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец работал в звукозаписывающей компании, а мать была художницей по костюмам. Родители с детства помогали будущей певице развить талант — отдали ее в школу с музыкальным уклоном, водили на занятия вокалом и танцами. Когда Бейонсе всерьез занялась карьерой, ее отец уволился с работы и помогал дочери развиваться и продвигаться в мире шоу-бизнеса

Фото: AP / KEYSTONE/Gaetan Bally

В 8 лет Бейонсе стала солисткой детской R&amp;B-группы Girl’s Tyme. Коллектив участвовал в конкурсах и выступал на различных мероприятиях, однако серьезных успехов не достиг. В 1997 году группу переименовали в Destiny’s Child, из первого состава в ней остались только Бейонсе (крайняя справа) и ее подруга Латания Робертсон (вторая слева). Группа прославилась в том же году, записав песню к фильму «Люди в черном» под названием Killing Time. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего в США было продано свыше 100 млн записей группы

Фото: Reuters

Еще работая в Destiny’s Child, Бейонсе Ноулз начала сольную карьеру. В 2001 году она снялась в главной роли в фильме «Кармен: Хип-Холера» для канала MTV. Затем певица исполнила одну из главных ролей в фильме «Остин Пауэрс: Голдмембер», для картины она записала свой первый сольный сингл Work It Out

Фото: AP / Mary Altaffer

Дебютный сольный альбом Dangerously in Love принес Бейонсе успех. В июне 2003 года его продажи в первую неделю достигли 317 тыс. копий, а за год — 4,7 млн копий. Самыми успешными песнями альбома стали Crazy in Love и Baby Boy. Сольный дебют принес Бейонсе пять «Грэмми» (на фото), в 2004 году она получила премию BRIT Awards

Фото: Reuters / Mike Blake

«Ты не узнаешь, насколько ты сильная, пока не представится шанс это доказать»
В дискографии Бейонсе семь студийных альбомов. Она одна из самых успешных певиц — с начала карьеры получила 28 премий «Грэмми». В 2010 году певица установила рекорд премии: она была номинирована на 10 наград, из которых получила 6 за один вечер. В 2012 году ей пришлось поделиться успехом с британской певицей Адель, которая также завоевала шесть наград

Фото: AP / Jeff Christensen

Бейонсе — одна из самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes. Согласно подсчетам издания, в 2018 году она заработала $60 млн, заняв 11 строчку рейтинга больше всего заработавших артистов. На 2021 год ее состояние составляет $440 млн

Фото: Reuters / Lee Celano

В кино певица дебютировала в 2001 году, снявшись в картине «Кармен: Хип-хопера». Как актриса Бейонсе была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Девушка мечты» (2006)

Фото: Reuters / Jason Reed

В 2004 году Бейонсе и ее мать Тина Ноулз (на фото слева) основали марку одежды House of Dereon. В 2009-м они выпустили линию одежды, основанную на костюмах для концертного турв певицы. В 2016 году певица представила одежду Lemonade, по мотивам одноименного визуального альбома, вышедшего весной

Фото: Reuters / Olivia Harris

«Власть не дана вам. Вы должны добиться ее»
Бейонсе открыто поддерживала 44-го президента США Барака Обаму. В 2008 году она дала несколько концертов в его поддержку, а в 2013 году на второй инаугурации певица исполнила национальный гимн. Однако в прессе стали появляться публикации, что Бейонсе пела под фонограмму. В ответ певица собрала пресс-конференцию, где исполнила гимн без музыкального сопровождения
На фото: Бейонсе и 44-й президент США Барак Обама с женой Мишель

Фото: Reuters / Rick Wilking

Певица является одной из основательниц благотворительной организации Survivor Foundation. В 2005 году фонд снабжал временным жильем пострадавших от урагана «Катрина». Позже Бейонсе пожертвовала $100 тыс. жертвам урагана «Айк» в Хьюстоне. Кроме того, певица помогает фондам, которые занимаются помощью малоимущим гражданам США, в частности она призвала своих фанатов приносить на ее концерты продукты для передачи их фонду Feeding America

Фото: Reuters / Lucas Jackson

«Самое лучшее в рождении дочери — то, что теперь у меня есть истинное наследие»
В 2008 году Бейонсе Боулз вышла замуж за рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер). В 2011 году певица сообщила о своей беременности во время церемонии MTV Video Music Awards. В январе 2012 года в Нью-Йорке у пары появилась дочь Блю Айва Картер. Как сама Бейонсе рассказывала позже, для конспирации она зарегистрировалась в одной из клиник Нью-Йорка под именем Ингрид Джексон. В 2017 году певица родила двойню: мальчика назвали Сэр Картер, девочку — Руми Картер

Фото: Reuters / Win McNamee / Pool

В 2018 году журнал Forbes назвал Бейонсе и Jay-Z самой дорогой парой шоу-бизнеса, оценив их в $1,3 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Журнал Time регулярно включает R&amp;B-диву в топ-100 самых влиятельных людей мира. По версии Billboard, Бейонсе — самая успешная исполнительница 2000-х годов и главная радио-исполнительница десятилетия

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

В 2016 году тур Formation собрал кассу в $265 млн, став рекордным для певицы. В 2014 и 2018 годы Бейонсе вместе с мужем Jay-Z провела два совместных тура под названием On the Run

Фото: Reuters / Jim Young

В феврале 2017 года певица удивила зрителей «Грэмми», выступив на сцене в образе Девы Марии и богинь Ошун и Кали. Находясь на последних месяцах беременности, Beyonce исполнила ряд опасных трюков. К примеру, ей пришлось балансировать на двух ножках стула, который наклонялся

Фото: AP / Matt Sayles / Invision

Летом 2018 года Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный клип на песню Apeshit, который был снят в парижском Лувре. Клип пары вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей. Так, в соцсетях появились обвинения в осквернении места. Однако в самом музее решили воспользоваться славой музыкантов и создали экскурсию по мотивам клипа. В ходе экскурсии посетители могли узнать информацию об экспонатах, задействованных в ролике

Фото: beyonce.com

«Я точно знаю: если ты сама сомневаешься в собственных достоинствах, никто другой их точно не разглядит. Чтобы остальные считали тебя умопомрачительной, для начала ты должна сама в это поверить»

Фото: AP / Evan Agostini / Invision

В 2020 году Бейонсе стала вторым в истории исполнителем (после Мэрайи Кэри), который лидировал со своими хитами четыре десятилетия: 1990-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е годы. В марте 2021 года, она вышла на первое место среди женщин по числу наград премии «Грэмми» (28 статуэток)
На фото: с дочерью Блю Айви Картер

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

15 июня 2022 года Бейонсе официально анонсировала свой седьмой студийный альбом под названием «Renaissance». Альбом вышел 29 июля

Фото: Chris Pizzello / AP

