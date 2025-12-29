УФАС нашло нарушения в закупке для астраханского центра кардиохирургии

Астраханское УФАС нашло признаки отсутствия конкуренции в закупке регионального центра сердечно-сосудистой хирургии. Заказчик установил характеристики товара, соответствующие продукции только одного производителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жалобу на ФЦССХ в антимонопольный орган подал индивидуальный предприниматель. После проверки служба установила, что в описании объекта закупки заказчик указал такие характеристики продукции, которым соответствуют расходные материалы только одного изготовителя.

УФАС признало жалобу ИП обоснованной и предписало медучреждению внести изменения в извещение о проведении торгов. Центру сердечно-сосудистой хирургии грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

