Нижегородский студент на Алтае похитил 2,9 млн рублей у вдовы участника СВО

В Республике Алтай за хищение денег у вдовы участника СВО задержали 20-летнего студента из Нижнего Новгорода. По данным МВД РФ, он был курьером у мошенников, которые убедили пострадавшую «задекларировать» сбережения.

Задержанный рассказал, что ранее сам стал жертвой мошенников. Они угрозами заставили его работать — забирать у обманутых граждан деньги и переводить их на счета злоумышленников.

В Республику Алтай подозреваемый прилетел, чтобы выполнить очередное указание вербовщиков. Он на такси добрался до Чемальского района, встретился с потерпевшей и забрал у нее пакет с наличными. После этого он вернулся в Барнаул, откуда планировал вылететь к себе домой.

В это время вдова участника СВО обратилась в полицию и сообщила о хищении денег. Оперативники по горячим следам задержали посыльного на территории Алтайского края. При нем оперативники обнаружили похищенную сумму.

Андрей Репин