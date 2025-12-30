«Есть водительский состав — есть выполнение транспортной работы»

Дефицит водителей общественного транспорта в Нижегородской области на декабрь 2025 года составляет 785 человек. За год он сократился почти на 10%. Такие данные предоставили крупнейшие нижегородские перевозчики ООО «Экологические проекты», АО «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) и ГП НО «Нижегородэлектротранс» (НЭТ). Привлечение водителей в регион — одна из основных задач министерства транспорта. Как проводили транспортную реформу в 2025 году и какие проекты будут продолжены в следующем году, рассказал замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.

— В мае 2025 года мы завершили часть транспортной реформы, которая касалась маршрутной сети автобусов. Когда мы начинали ее в 2022 году, у нас было более 100 автобусных маршрутов, больше половины из них были на нерегулируемых тарифах и не соответствовали современным требованиям к транспорту. Сейчас все маршруты работают по госконтракту и регулируемым тарифам. Они встроены в единую тарифную линейку и соответствуют требованиям Центра развития транспортных систем.

Благодаря этим контрактам частные перевозчики обновили подвижной состав. В прошлом году у нас появилось порядка 150 новых автобусов, в этом — еще 245, из которых 82 — у «Нижегородпассажиравтотранса» (НПАТ), порядка 20 — в районах области, и около 140 частные перевозчики закупили самостоятельно на маршруты, которые запустят в следующем году. И это не разбитые маршрутки, а современные автобусы среднего класса, которые вмещают до 70 человек и приспособлены для маломобильных граждан. Если раньше у нас по нерегулируемым тарифам ездили маршрутки, которые вмещали максимум 50-55 человек, то сейчас мы говорим о 70. Это автобусы с двумя накопительными площадками и обязательным наличием стационарных валидаторов для оплаты проезда.

Кроме того, в этом году мы внедрили брутто-контракты, по ним сейчас работает 60 маршрутов НПАТа. С частными перевозчиками мы перешли на нетто-контракты. Выручка от продажи билетов остается у них, но при этом мы требуем выполнения условий контракта и за это субсидируем выполненные рейсы. Благодаря этому можем требовать от перевозчиков обновления подвижного состава. Уже в следующем году на маршрутах Нижнего Новгорода появятся новые автобусы.

Также мы отмечаем снижение жалоб жителей на работу общественного транспорта, потому что появляется больше автобусов и водителей. В этом году в НПАТ пришло около 52 человек дополнительно. Это позволило запустить на линии примерно 26 автобусов. Еще 35 водителей пришло в «Нижегородэлектротранс» (НЭТ), это тоже дополнительно 17 электробусов. Когда жители жалуются на то, что электробусы ходят хуже, чем троллейбусы, на самом деле это связано исключительно с водителями. Есть водительский состав — есть выполнение транспортной работы.

Введение брутто-контрактов позволило создать привлекательные условия для водителей общественного транспорта. Им предлагают весь спектр социальных услуг — это ДМС, отпуска, выплата «подъемных» в размере 150 тыс. руб. Средняя заработная плата водителям у нас приближается к 130 тыс. руб. Мы смогли немного сравняться с Москвой в конкуренции за водителей. К нам активно приезжают устраиваться люди из Мордовии и Марий Эл.

В следующем году будет продолжена работа по нашим инфраструктурным проектам — это канатная дорога, городской электротранспорт и строительство метро. По электротранспорту мы планируем завершить укладку рельсов и поставку трамваев, по строительству метро — прокладку щитом тоннелей на участке от площади Свободы до станции метро «Горьковская». По канатной дороге у нас заключено концессионное соглашение на строительство. Пока ни о каких рисках по проекту концессионер не сообщал. Надеемся, что запланированные на 2027 год проекты будут выполнены, и мы увидим результат комплекса мер.

Записала Анастасия Титова