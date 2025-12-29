ОАЭ выдали России сооснователя финансовой пирамиды «Финико»

Из ОАЭ депортировали в Россию одного из основателей финансовой пирамиды «Финико», из-за деятельности которой пострадали более 7,7 тыс. человек и лишились свыше 1 млрд руб. В аэропорту Дубая российским полицейским также передали мужчину, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Интернет-проект «Финико», выполнявший функции финансовой пирамиды, работал с 2018 года по 2021 год. По данным госпожи Волк, организаторы пирамиды обещали россиянам вкладывать их деньги в ценные бумаги и криптовалюту, после чего возвращать вложенные накопления с прибылью. Злоумышленники не осуществляли реальных инвестиций.

Сооснователь «Финико» скрылся за границей и был объявлен в международный розыск в связи с участием в создании и руководстве преступным сообществом, а также за мошенничество в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Марате Сабирове.

Помимо Сабирова, в Россию депортирован мужчина, обвиняемый в содействии террористической деятельности. Госпожа Волк сообщила, что злоумышленник переводил банковские отчисления участнику международной террористической организации в 2018 году.

В период с 2023 года по 2024 год мужчина в Нальчике заключал фиктивные договоры доверительного управления имуществом с физическими лицами. Совместно с сообщниками они присвоили себе более 21 млн руб. жертв мошеннической схемы. В отношении мужчины и остальных фигурантов возбудили уголовные дела. В марте 2025 года мужчину, скрывавшегося в ОАЭ, задержала полиция.