Поезд насмерть сбил подростка на перегоне станции Сестрорецк – Финляндский

На 32-м км перегона железнодорожной станции Сестрорецк – Финляндский электропоезд поезд сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагический инцидент произошел 27 декабря. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Артемий Чулков