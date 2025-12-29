Поезд насмерть сбил подростка на перегоне станции Сестрорецк – Финляндский
На 32-м км перегона железнодорожной станции Сестрорецк – Финляндский электропоезд поезд сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Трагический инцидент произошел 27 декабря. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).