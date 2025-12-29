Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На пензенском заводе ГРАЗ выпустили топливозаправщик для Казахстана

Компания «КМГ-Аэро» ввела в эксплуатацию новый топливозаправщик, произведенный на Грабовском автомобильном заводе в Пензе. «КМГ-Аэро» обеспечивает авиатопливом аэропорты Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе губернатора Пензенской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области

Автомобиль объемом 28 тыс. литров разработан по индивидуальному техническому заданию с учетом климатических условий Казахстана. В качестве базы использован тягач КАМАЗ, все комплектующие — российского производства.

Власти Пензенской области отметили, что продукция ГРАЗа участвует в модернизации воздушной инфраструктуры Казахстана, что осуществляется по поручению президента страны. По данным на сегодняшний день, внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Казахстаном составляет около 4,5 млрд руб., из которых более 4 млрд руб. — экспорт.

Марина Окорокова