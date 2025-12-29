В Татарстане на капремонт объектов МЧС и Росгвардии направят 598,9 млн рублей

В Татарстане планируют провести капитальный ремонт 30 объектов силовых и спасательных ведомств. На выполнение строительно-монтажных работ из бюджета республики выделят 598,9 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Самым дорогостоящим станет капитальный ремонт здания 4-й пожарно-спасательной части в Казани на улице Кожевенной — на эти цели направят 105,1 млн рублей. Работы предусматривают обновление самого здания, оснащение мебелью и оборудованием, а также благоустройство прилегающей территории.

Помимо этого, ремонт охватит еще 29 объектов Татарстана. В их числе здания и подразделения МЧС, пункты управления и пожарно-спасательные части в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе, Зеленодольске, Бугульме, Бавлах, Азнакаево, Лаишево, Нурлате, Заинском, Апастовском, Аксубаевском, Высокогорском, Муслюмовском и других муниципальных районах.

Также запланированы работы на объектах Росгвардии, включая здания управлений и вневедомственной охраны, а в Набережных Челнах проведут ремонт кровель двух пожарно-спасательных частей.

Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова