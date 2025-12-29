Экс-вице-губернатор Краснодарского края Власов осужден на 11 лет за взятку

В Краснодаре бывший заместитель главы Краснодарского края Сергей Власов признан виновным в получении взятки в сумме 3 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба суда региона. Экс-чиновнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 90 млн руб.

Судом установлено, что 18 мая 2024 года в Краснодаре Сергей Власов получил незаконное вознаграждение от Василия Хеймана, директора НАО «Региональная строительная компания» (РСК), подведомственного администрации края. После получения средств чиновник был арестован сотрудниками краевого УФСБ и до настоящего момента находится под стражей.

В ходе расследования выяснилось, что руководитель РСК Хейман получал откаты от субподрядных организаций в проектах строительства и ремонта образовательных и медицинских учреждений. Вице-губернатор Власов предложил директору РСК передавать ему часть полученных средств, взамен обещая оказывать покровительство, закрывая глаза на недоработки в проектах.

Уголовное преследование Василия Хеймана приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны для отправки в зону СВО.

Сергей Власов в ходе следствия и суда не признал вину. Экс-чиновник настаивает на том, что у него не было полномочий, чтобы непосредственно влиять на деятельность застройщика РСК. Что касается пакета с деньгами, который господин Хейман оставил в салоне его автомобиля, то господин Власов, по его словам, был уверен, что в пакете находится бутылка виски и банка черной икры.

Анна Перова, Краснодар