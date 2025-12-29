Суд прекратил дело по иску о незаконности ограничения звонков в мессенджерах

Таганский районный суд прекратил производство по иску Константина Ларионова и 105 соистцов о признании незаконными ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Иск был подан к Роскомнадзору и Минцифры. Пресс-служба сообщила, что заявитель не представил доказательств того, что он уполномочен подавать иск в защиту прав владельцев двух мессенджеров.

13 августа Роскомнадзор подтвердил частичную блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). В ведомстве заявили, что эти сервисы применяют для обмана и вымогательства денег.