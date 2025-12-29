В Самарской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

В многоквартирном доме на ул. Мориса Тореза, 61 погибли три человека предположительно из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Самарской области.

В ведомстве отмечают, что дом обслуживает управляющая организация ООО СЭО «Технострой». В течение этого года компания привлекалась к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований, в том числе и за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Мы проводим всестороннюю проверку всех обстоятельств произошедшего, включая вопросы технического обслуживания внутридомового газового оборудования, подготовки дома к отопительному сезону и соблюдения управляющей организацией обязательств перед жителями», — отмечают в ГЖИ.

Руфия Кутляева