«Лихие 1990-е»: кто виноват и почему не так сели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

31 декабря 1999 года, в самый канун нового года, первый российский президент Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку. Так закончились 1990-е, десятилетие перемен, часто неоднозначных, нередко критикуемых, но неизменно вызывающих массу эмоций даже спустя четверть века. Наследие 1990-х обширно и еще будет изучаться. Вот взять, например, лингвистический пласт. Проверьте себя, знаете ли вы слова и выражения той эпохи.