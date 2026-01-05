Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Лихие 1990-е»: кто виноват и почему не так сели

Тест на знание словарного наследия не самого простого десятилетия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

31 декабря 1999 года, в самый канун нового года, первый российский президент Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку. Так закончились 1990-е, десятилетие перемен, часто неоднозначных, нередко критикуемых, но неизменно вызывающих массу эмоций даже спустя четверть века. Наследие 1990-х обширно и еще будет изучаться. Вот взять, например, лингвистический пласт. Проверьте себя, знаете ли вы слова и выражения той эпохи.

Начнем с конца. Какие слова президент Ельцин не произносил в своем памятном прощальном телеобращении, завершившим эпоху 1990-х?

Кадровую чехарду с постоянной сменой премьеров во второй половине 1990-х президент Ельцин емко обозначил словом…

«Хотели как лучше, а получилось как всегда…» Кто и о чем сказал?

А где здесь еще «черномырдинка»?

В одном из своих запомнившихся высказываний Борис Ельцин «твердо и четко» обещал, что этого не будет. А потом это практически сразу же произошло…

А какое устойчивое словосочетание неразрывно связано с премьерством Евгения Примакова?

Где здесь еще известная фраза из 1990-х?

«Тетя Ася приехала». Что привезла?

«Сколько вешать в граммах?» А эта фраза из какой рекламы?

Найдите лишнее:

А тут что лишнее?

И наконец, кто в итоге оказался виноват во всем?

