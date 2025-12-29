Выплаты семьям нижегородских участников СВО продлили до конца 2026 года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин еще на год продлил региональные выплаты семьям участников СВО, введенные в 2022 году. Согласно указу от 25 декабря, срок окончания господдержки перенесли с 31 декабря 2025 на 31 декабря 2026 года.

Речь идет о ежемесячных выплатах беременным женам участников специальной военной операции, несовершеннолетним детям, а также их семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплат составляет по 10 тыс. руб.

Галина Шамберина