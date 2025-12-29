Правительство утвердило список отраслей с пониженным тарифом страховых взносов

Правительство России утвердило перечень экономических видов деятельности, в которых для малого и среднего бизнеса (МСБ) сохраняется пониженный тариф страховых взносов в размере 15%. В него вошли растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстиля, одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов для медицинских и ветеринарных целей.

Также в перечень включены организации, работающие в сфере науки, образования, спорта, культуры, туризма, общественные и некоммерческие организации. Для МСП, занимающихся обрабатывающим производством, тариф сохраняется на уровне 7,6%.

Такая мера господдержки была введена в 2020 году в период пандемии как временная, но ее действие продлено для развития экономики страны, отметили в Минфине.