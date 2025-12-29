Оборонные компании Европы выплатят $5 млрд дивидендов в 2025 году

Крупнейшие оборонные компании Европы в 2025 году выплатят акционерам почти $5 млрд, одновременно наращивая инвестиции из-за роста мировых военных расходов после войны на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ данных за последнее десятилетие, подготовленный Vertical Research Partners.

Исследование, исключающее Airbus из-за значительного объема его гражданского бизнеса, показывает, что выплаты акционерам достигли максимума за 10 лет. При этом инвестиции сектора с начала полномасштабного вторжения России на Украину почти четыре года назад заметно выросли: компании расширяют производственные мощности. Ожидается, что в 2025 году средний уровень инвестиций (капитальные затраты и расходы на НИОКР в процентах от выручки) увеличится до 7,9% против 6,4% в 2021 году.

В США динамика иная: доходность для акционеров у шести крупнейших оборонных компаний снизилась после пика 2023 года, а инвестиции как доля продаж немного сократились. На этом фоне отрасль, прежде всего в Соединенных Штатах, подвергается критике за то, что доходы от бума якобы направляются на выкуп акций, а не на рост производства.