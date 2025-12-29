В Ульяновской области за 11 месяцев сдали в эксплуатацию 503 тысячи квадратных м жилья
С января по ноябрь этого года в Ульяновской области ввели в эксплуатацию на 12% меньше жилых помещений, чем за аналогичный период прошлого года. Так, объем введенного жилья составил 503 тыс. кв. м. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Большая часть сданного жилья приходится на индивидуальные жилые дома — 320 тыс. кв. м (-17%), в многоквартирных домах — 183 тыс. кв. м (-2%). Всего в ноябре введено 86 тыс. кв. м жилья (+48%).