В Ульяновской области за 11 месяцев сдали в эксплуатацию 503 тысячи квадратных м жилья

С января по ноябрь этого года в Ульяновской области ввели в эксплуатацию на 12% меньше жилых помещений, чем за аналогичный период прошлого года. Так, объем введенного жилья составил 503 тыс. кв. м. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Большая часть сданного жилья приходится на индивидуальные жилые дома — 320 тыс. кв. м (-17%), в многоквартирных домах — 183 тыс. кв. м (-2%). Всего в ноябре введено 86 тыс. кв. м жилья (+48%).

Руфия Кутляева