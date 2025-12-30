Жилой комплекс Екатеринбурга попал в список финалистов российского градостроительного конкурса

В профессиональном состязании приняло участие несколько сотен застройщиков, которые представили более тысячи своих жилых проектов.



Жилой комплекс «Никольский» вошел в список финалистов престижного градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2026» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, высотные дома». Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках строящихся в России жилых комплексов.

Каждый проект оценивался по 133 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. При анализе учитывались транспортная доступность, наличие парковки, развитая инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, потребительские особенности дома и квартир, подъезды, архитектура, инженерные системы, вредные воздействия и неблагоприятное соседство и др.

После оценки 1 172 жилых комплексов от 698 застройщиков независимые эксперты в номинации «Лучший ЖК-новостройка в РФ, высотные дома» отобрали 25 лучших решений в новостройках, среди которых назван «Никольский». Девелопер «УГМК-Застройщик» возводит этот ансамбль зданий на пересечении улиц Белинского и Фурманова на месте исторической ул. Никольской — вблизи реки Исеть и Парка культуры им. Маяковского. В первой очереди строительства возводятся две 28-этажные жилые башни с благоустроенными общественными зонами, которые планируется сдать в эксплуатацию уже в 2026 году. В этом году начался второй этап проекта, в рамках которого возводятся два современных здания высотой 27 этажей, объединенных стилобатом.

Особое внимание девелопер уделяет инфраструктуре комплекса. На первых этажах откроются большой фитнес-клуб федеральной сети World Class, многофункциональный медицинский центр, ресторан, супермаркет и кафе. А провести занятия с репетитором, мастер-класс или детский праздник можно в коворкинге.

В холле будет работать зона ресепшн с профессиональной консьерж-службой уровня пятизвездочного отеля. Специалисты помогут резидентам решить многие бытовые вопросы — от организации доставки воды до клининга квартиры. Здесь же будут предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также отдельная зона ожидания такси.

Проект дополнит внутренний двор-сад на стилобате с детскими игровыми и спортивными площадками, лаунж-зонами. Дополнительно к закрытому двору будет организована просторная общественная зона площадью 10 тысяч кв. м, плавно переходящая в благоустроенную набережную.

Отметим, что в этом году «Никольский» уже отмечен экспертным сообществом. Комплекс стал победителем Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards за лучшее инженерное решение. Кроме того, проект входит в топ-3 новостроек Свердловской области по версии ЕРЗ.РФ, входит в десятку лучших в стране по потребительским качествам.

