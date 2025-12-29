Магнитогорского бизнесмена будут судить за невыплату жалованья в 3,6 млн рублей

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора местной компании. Его обвиняют в невыплате жалованья в размере 3,6 млн руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с июня по октябрь 2022 года бизнесмен принял на работу трех сотрудников, не заключив с ними трудовые договоры. С октября 2022 года по январь 2023-го директор строительной компании не выплачивал им жалованье, компенсацию за неиспользованный отпуск, командировки и работу в выходные дни. Общая задолженность составила 3,6 млн руб. При этом учредитель организации мог выплачивать жалованье, средства расходовались им на непервоочередные нужды компании.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. На имущество обвиняемого — автомобили Lada Bronto, Mercedes-Benz, лодочный прицеп стоимостью 5,8 млн руб. и счета на 7,8 млн руб. — наложен арест. Материалы уголовного дела направили в мировой судебный участок №5 Правобережного района Магнитогорска.