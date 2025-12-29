В Оренбурге муниципальный транспорт будет работать до часу в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Оренбурге общественный транспорт будет работать до 01:00 (MSK+2). Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление пассажирского транспорта.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Изменения в расписании касаются маршрутов, обслуживаемых МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» и ООО «Лидерком».

В администрации Оренбурга отмечают, что продлить время работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и усилить выпуск подвижного состава в вечернее время в период новогодних каникул предлагается и частным перевозчикам.

Руфия Кутляева