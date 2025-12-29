Reuters: Hyundai Motor не может выкупить свой бывший завод в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не может воспользоваться правом на выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге из-за продолжающегося российско-украинского конфликта и санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ситуация не позволяет нам выкупить акции»,— сказал собеседник агентства, знакомый с внутренними обсуждениями в Hyundai. Компания сообщила Reuters, что окончательное решение по обратному выкупу завода еще не принято.

В 2024 году Hyundai Motor продала 100% предприятия российской компании AGR Automotive Group за 140 тыс. вон (около $97), пишет агентство. В публикации указано, что при заключении сделки был предусмотрен опцион на обратный выкуп сроком на два года — срок его действия истекает в январе 2026-го. Сейчас на заводе в Санкт-Петербурге производят автомобили Solaris.

До ухода Hyundai Motor из России предприятие в Санкт-Петербурге было одним из крупнейших в стране автомобильных заводов иностранного производства, отмечает Reuters. Его мощности позволяли выпускать свыше 200 тыс. автомобилей Hyundai и Kia в год.

Компания Hyundai Motor приостановила работу в России в марте 2022 года. В конце января 2024-го «Арт-Финанс», входящая в автохолдинг ARG, приобрела ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — российскую «дочку» южнокорейского концерна. На следующий месяц бывший завод Hyundai был переименован в «Автомобильный завод АГР».