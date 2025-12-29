В Башкирии собрали в полтора раза больше масличных культур, чем в 2024 году

В этом году сельхозпроизводители Башкирии собрали более 1 млн тонн масличных культур — это на 360 тыс. тонн или в полтора раза больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Урожай подсолнечника составил 670 тыс. тонн, рапса — 138 тыс. тонн, льна масличного — 110 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, посевные площади под масличными выросли на 30%: с493,6 тыс. га в 2024 году до 640,4 тыс. га в текущем году. В этом году расширили площади не только подсолнечника, но и льна масличного, рапса, сои, рыжика и других культур.

Майя Иванова