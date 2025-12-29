Суд в Петербурге огласил приговор группе квартирных аферистов

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Игорю Сковпеню, Михаилу Гордееву и Игорю Зварцеву по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жилой недвижимостью. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Сковпень и Гордеев признаны виновными по двум эпизодам, Зварцев — по одному эпизоду той же статьи.

По версии следствия, с 22 ноября по 1 декабря 2021 года фигуранты, зная о смерти собственника квартиры на улице Орбели, 22, подготовили поддельные документы, оформили фиктивный договор купли-продажи и подали бумаги на регистрацию, не сообщив о смерти владельца. 9 декабря 2021 года право собственности на квартиру было зарегистрировано на Игоря Сковпеня. В результате наследница по завещанию лишилась прав на квартиру кадастровой стоимостью 4 855 013,42 рубля. Впоследствии соучастники продали объект третьему лицу, не осведомленному о преступлении.

Кроме того, с 13 апреля 2021 года по 20 апреля 2022 года Сковпень и Гордеев аналогичным образом незаконно приобрели право на квартиру на Парашютной улице, 58, кадастровой стоимостью 2 461 233,40 рубля. Ущерб на эту сумму был причинен администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Затем объект также был оформлен на покупателя, не знавшего о преступлении.

Суд назначил Игорю Сковпеню и Михаилу Гордееву по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф по 500 тыс. рублей каждому. Игорь Зварцев получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей.

Артемий Чулков