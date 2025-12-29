Жителей Ростова предупредили о сильном снеге и возможном гололеде

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидаются сильный снег и образование гололеда из-за перепада температур. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия ночного и утреннего снегопада. На улицах Ростова работает 112 единиц снегоуборочной техники. Среди них 65 комбинированных дорожных машин, 12 мини-погрузчиков, девять фронтальных погрузчиков, 14 самосвалов и 12 автомобилей «Газель». Также проводится профилактическая обработка дорог и тротуаров для предотвращения образования гололеда.

В первую очередь противогололедной смесью обрабатывают мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также дороги, тротуары и автобусные остановки.

Наталья Белоштейн