Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как появилась главный предмет одежды для дипломатических приемов и прочих официальных торжеств.

«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки, наперекор стихиям» — да, Александр Грибоедов фраки явно не любил. А все потому, что штатским он был, штатским. А фрак придуман был для офицеров-кавалеристов в XVIII веке во Франции. Длинные фалды и короткая в пояс передняя часть позволяли и на лошади сидеть без помех, и демонстрировать кавалерийскую стать. Военных в те годы в высшем свете любили, так что кавалерийская мода быстро захватила и штатских.

Джордж Браммел, лондонский денди и икона стиля, в начале XIX века навел на фраке финальный лоск. Яркие расцветки и кружева отменялись, а единственно подходящим джентльмену цветом стал черный. В таком виде фрак окончательно прижился в свете как одежда для дипломатических приемов и прочих официальных торжеств. Дирижеры стали надевать фраки гораздо позднее и лишь на вечерние представления, дабы подчеркнуть торжественность момента. Впрочем, имеет право. Дирижер тоже отчасти полководец.

