«Мушкетеры и даже Миледи лихо исполняли довольно непростые арии»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о спектаклях «Макбет» Андрея Кончаловского и «Три мушкетера» Евгения Марчелли.

Так случилось, что под Новый год, с разницей буквально в неделю, мне довелось побывать на двух театральных премьерах в Театре Моссовета. Первую представляла постановка «Макбет» — мэтр Андрей Кончаловский этой пьесой в классическом переводе Бориса Пастернака показывал вторую часть задуманной им трилогии по Уильяму Шекспиру. Сначала была комедия «Укрощение строптивой», сейчас — трагедия. А грядет «Буря», которая представит третий жанр, а именно — фантазию. Понятно, что и в первой, и во второй шекспировских частях главные женские роли играла бессменная муза Кончаловского — Юлия Высоцкая. А вот трагического персонажа Макбета представлял популярный сейчас актер сериалов Евгений Ткачук. Действие было перенесено куда-то на Кавказ, на что указывали костюмы с папахами и лезгинка героев (сценография самого Кончаловского, костюмы Тамары Эшба) и даже легкий акцент актеров в начале постановки. Эту часть замысла я не буду комментировать, на то есть профессиональные театральные сайты и блоги. А вот эксперимент с отсутствием у актеров головных микрофонов обсудить стоит. По замыслу режиссера, на сцене можно было насчитать два навесных микрофона и штук пять выносных на краю сцены. В результате персонажи вынуждены были максимально напрягать связки, пытаясь подавать стихотворные реплики в зрительный зал. Довольно быстро почти все сорвали голоса и просто выкрикивали стихотворные строки. Это царапало слух.

Второй премьерой месяца оказалась постановка «Три мушкетера», названная в программке «Драматический концерт по роману Александра Дюма» с отдельной пометкой «музыкальные номера взяты из одноименного мюзикла Максима Дунаевского, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева». Жизнерадостный спектакль с узнаваемыми зонгами, которым чуть ли не подпевал зал. Небольшой духовой оркестр то выезжал из оркестровой ямы, то опускался в нее. Мушкетеры и даже миледи лихо исполняли довольно непростые арии. Хороши были молоденькие Д’Артаньян и Констанция в исполнении Арсения Васильевых и Юлии Буровой. Присутствовавшие в зале автор слов 94-летний Юрий Ряшенцев и 84-летний «Атос навеки» Вениамин Смехов снискали свои бурные аплодисменты и отнеслись, по-моему, вполне благосклонно к постановке Евгения Марчелли.

