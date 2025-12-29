Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях робота-пылесоса с интеграцией искусственного интеллекта.

По данным исследования «Авито», каждый третий россиянин планирует дарить на Новый год технику. Среди молодежи этот показатель еще выше — почти 47%. В среднем бюджет на презент составляет 29 тыс. руб. Но что именно выбирают в конце этого года? Кажется, что чем более премиальная техника, тем приятнее подарок. Но если раньше это обозначало скорее высокую функциональность аппаратных решений, то теперь ситуация изменилась. Текущий тренд — глубокая интеграция искусственного интеллекта в повседневную электронику. Повышенный спрос именно на подобные устройства отметили в сети магазинов restore:.

И нейросетевые инструменты — это уже не эксклюзивная опция флагманских устройств, их можно легко встретить и в среднем ценовом сегменте, что по-новому переопределяет рынок. В четвертом квартале рост продаж бытовой техники с ИИ составил 40% в штуках год к году. А общий прирост гаджетов с искусственным интеллектом почти добрался до отметки в 90%, посчитали специалисты restore:. Потребители осознанно переходят к электронике, которая экономит время и адаптируется под личные нужды. Особенно ярко этот тренд проявился в одной конкретной категории — роботах-пылесосах.

Спрос на умные аппараты с функцией влажной уборки и станцией автоматической очистки вырос на 300%. О чем говорят показатели? Я вижу за этим смену потребительского восприятия бытовой техники вообще и роботов-пылесосов в частности. Сейчас эти машины не просто помощники. Это полноценная система сухой и влажной уборки, которая благодаря сенсорам, камерам, умным системам очистки и выносным элементам справляется с уборкой в доме почти без вмешательства человека. Под конец года бренд Dreame представил новинку в этом сегменте — модель G30 Ultra.

Одна из его технологий — Clean Genius, например, адаптирует маршрут пылесоса, может запоминать зоны повышенной активности животных, места их питания или отдыха. Когда робот приближается к таким участкам, то он снижает уровень своего шума, чтобы не тревожить питомцев. При этом пылесос автоматически может отключить влажную уборку или добавить мощности всасывания для тщательного сбора шерсти и рассыпанного корма. Интеллектуальная док-станция новинки сама промывает и сушит швабры, восполняет запас чистой воды в баке робота, а при наличии чистящего средства автоматически дозирует его в воду для большей эффективности уборки. Такие решения позволяют пылесосу работать автономно до 100 дней.

