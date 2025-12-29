«Здоровье мужчин после расставания более уязвимо, чем женское»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как мониторинг информации о партнере после разрыва влияет на здоровье.

Слежка за бывшими в соцсетях может существенно подорвать здоровье. Исследования канадских ученых на такую волнующую тему публикует журнал Computers in Human Behavior. Они наблюдали за участниками эксперимента, которые пережили расставание и в течение полугода сообщали о своих эмоциях и поведении в интернете. Оказалось, что и активный, и непреднамеренный мониторинг (когда публикации или фото бывшего партнера внезапно попадаются вам на глаза) повышают уровень стресса, приводят к ухудшению настроения и затягивают весь процесс восстановления. Такой негативный эффект был заметен даже спустя месяцы после разрыва, и не имело значения, на каком сервисе люди вели эту слежку.

Причем ревность и грусть возникают, даже если вы просто визуализируете, как листаете соцсети бывшего, говорят ученые. А хуже всего людям с тревожным типом привязанности. Для них расставание — это точно маленькая смерть. Недавно у такого поведения даже появился свой собственный термин — орбитинг. Если дословно, то вы остаетесь на орбите своего возлюбленного — лайкаете фото или просматриваете сторис.

А три года назад исследование датских ученых показало, что здоровье мужчин после разрыва, развода или просто во время одиночества более уязвимо, чем женское. В их организме чаще наблюдаются воспалительные процессы, повышаются риски сердечно-сосудистых и других заболеваний. Как добавляют психологи, чтобы не доводить до предела, важно расстаться красиво, не потеряв самоуважения. А после — заняться работой, спортом и другими ресурсами. И, конечно, отписаться от всех страничек бывшего партнера, каким бы ни было соблазнительным желание узнать, как он там без вас.

Анна Кулецкая