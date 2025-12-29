Умерла исполнительница песни «Прекрасное далеко» Татьяна Дасковская

Певица Татьяна Дасковская, исполнившая песни в популярных советских фильмах, умерла в возрасте 79 лет. О смерти артистки сообщил сайт «Кино-театр.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кино-Театр.Ру Фото: Кино-Театр.Ру

В карточке артистки на сайте указано, что она умерла 20 ноября и была похоронена на Заборьевском кладбище подмосковного Домодедово.

Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Получила образование дирижера хора и поступила на работу на киностудию имени Горького и «Мосфильм». Дебютом артистки стало исполнение песни «Будь со мной» в фильме «Вера, Надежда, Любовь» 1971 года. За годы карьеры артистка приняла участие в озвучивании более 200 картин. Одной из наиболее известных работ стала песня «Прекрасное далеко» в телефильме «Гостья из будущего». Также голос Татьяны Дасковской звучит в фильмах «Лиловый шар», «Одиноким предоставляется общежитие», «Жили три холостяка», «Акванавты».

В 1999 году артистка уехала в Нюрнберг и выступала в музыкальном театре.