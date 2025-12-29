Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о причинах популярности закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости в сегменте складских площадей.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости укрепляют позиции в сегменте складских помещений. По данным экспертов компании ABC Real Estate, общий объем качественных площадей в России составляет почти 73,5 млн кв. м, из которых более 3,5 млн кв. м уже находятся в составе различных ЗПИФов. Это означает, что им принадлежит каждый двадцатый квадратный метр складской инфраструктуры в стране. Еще несколько лет назад, отмечают брокеры, такое казалось недостижимым. В 2025 году управляющие компании ЗПИФов недвижимости закрепили статус крупнейшего институционального инвестора в логистические объекты. Согласно данным компании «Парус», по итогам третьего квартала 2025 года на складские комплексы приходится 45% всех активов рыночных фондов, что делает этот сектор абсолютным лидером среди всех типов недвижимости. Параллельно растет и вовлеченность частных лиц. Количество пайщиков ЗПИФов недвижимости достигло 280 тыс. человек. Сделки между девелоперами и ЗПИФами становятся важной частью рыночной динамики. Бизнес и государство думают над тем, как можно вовлечь деньги частных лиц, находящиеся на депозитах, в инвестиционную активность и тем самым частично заместить ушедших с рынка институциональных западных игроков. Эксперты группы компаний «Ориентир», закрывшей как раз сделку ЗПИФ по продаже складского комплекса, построенного для крупного ритейлера, полагают, что вопрос, который волнует Центробанк, — как сделать эти вложения безопасными для непрофессиональных частных инвесторов.

Светлана Бардина