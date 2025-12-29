Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины стали популярны в России в этом году.

Попытались вспомнить, что интересного появилось у нас на автомобильном рынке в 2025 году. Негусто, но, конечно же, есть кое-что интересное и даже знаковое. Одна из самых интересных новинок, которые можно купить официально, — это, конечно же, Avatr 12. Электромобиль футуристического вида, этакий китайский Porsche Taycan. Камеры вместо зеркал, руль прямоугольный, парковка без водителя, умная пневмоподвеска и далее по списку.

Впрочем, самые популярные автомобили у нас — это кроссоверы. А если они еще похожи на настоящие внедорожники, то вдвойне. Такие, как, например, Tank 300. Как модно говорить, он у нас очень даже «зашел», стал образцом в классе, а недавно был обновлен. Еще один показатель не только популярности, но даже любви. Наверное, нет на российском рынке другого автомобиля, вокруг которого образовалось бы настолько крепкое интернет-сообщество владельцев.

Еще одна кроссоверная новинка, заслуживающая внимания, — Rox Adamas. Обычный Rox и так был богат и недешев, но в новом исполнении это уже какой-то Range Rover в версии Autobiography. Говорят, что этот гибридный внедорожник вот-вот начнут собирать на российском заводе. Если это случится, Rox окажется первым локализованным тут китайским люксом.

Представители АвтоВАЗа постоянно жалуются, что китайцы демпингуют, и потому отечественной продукции сложно с ними конкурировать. Оставим за скобками вопрос, сколько у нас стоит теперь даже самый простой автомобиль, однако появившийся в 2025 году на рынке Belgee S50 действительно повод для тольяттинцев поволноваться. Нехитрый, не слишком дорогой и при этом достойно оснащенный седан.

Впрочем, АвтоВАЗ в 2025 году тоже есть за что похвалить. Lada Iskra — это своеобразный подвиг года, по-настоящему новая вазовская модель впервые за восемь лет. Санкции вынудили провести глубокий реинжениринг, в итоге доля привычных западных компонентов замещена российскими и китайскими. Iskra втиснулась между Granta и Vesta, и судьба ее напрямую зависит от прайс-листов.

Дмитрий Гронский