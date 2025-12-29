На маршруте «Самара — Рождествено» изменено расписание
С 27 декабря 2025 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Теплоходы курсируют четыре раза в день. Суда отправляются ежедневно из речного вокзала в 12:00 (MSK+1) и 17:00 (MSK+1). В 08:00 (MSK+1) и 15:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении теплоходы проследуют через один час после отправления из Самары.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока возможны изменения в текущем расписании.