На маршруте «Самара — Рождествено» изменено расписание

С 27 декабря 2025 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплоходы курсируют четыре раза в день. Суда отправляются ежедневно из речного вокзала в 12:00 (MSK+1) и 17:00 (MSK+1). В 08:00 (MSK+1) и 15:00 (MSK+1) организованы отдельные рейсы с заходом на Проран. В обратном направлении теплоходы проследуют через один час после отправления из Самары.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока возможны изменения в текущем расписании.

Андрей Сазонов