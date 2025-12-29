Жилой комплекс «Новатор» в финале престижной федеральной премии ТОП ЖК - 2026

Жилой комплекс «Новатор» от Группы компаний «Первый Трест» вошел в шорт-лист финалистов престижной федеральной премии ТОП ЖК - 2026, и претендует на победу в номинации: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан. Организатором премии выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Национальной объединение застройщиков жилья и Единый ресурс застройщиков.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

По итогам заседания жюри самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек определен 371 финалист в первой группе номинаций. В этом году расширилась география конкурса: сразу на пять категорий увеличилось количество региональных номинаций. Всего к участию в 139 номинациях премии ТОП ЖК–2026 допущено 1 172 жилых комплекса от 698 застройщиков.

Жилой комплекс «Новатор» расположен в центральной части Уфы, в зоне развитой инфраструктуры. Рядом находятся торговые центры, школы, детские сады, а в 500 метрах — остановки общественного транспорта.

Это признание стало возможным благодаря нашей команде профессионалов, ориентированных на создание качественного жилья, соответствующего высоким стандартам комфорта и безопасности. Мы благодарны нашим клиентам за доверие и выбор именно нашего проекта среди множества предложений рынка недвижимости. Для нас участие в финале престижной премии является важным этапом подтверждения качества наших проектов и стимулом продолжать двигаться вперед, улучшая качество предоставляемых услуг и реализуя новые амбициозные проекты, - прокомментировал генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов.

Напомним, что конкурс ТОП ЖК проходит седьмой год подряд. Здесь определяются лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство. Победители по номинациям малоэтажного и среднеэтажного строительства определяются по федеральным округам.

Победители премии ТОП ЖК–2026 будут объявлены 5 марта 2026 года на церемонии в Москве в рамках Российской строительной недели–2026 (РСН–2026) на XI Всероссийском совещании «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации».

ЖК «Новатор» - Застройщик ООО СЗ «ИННОВАЦИЯ» Проектная декларация на сайте

АО ГК «Первый Трест»