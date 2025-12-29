В Березниках восстановили водоснабжение

В Березниках завершены ремонтные работы на местном водоканале, из-за аварии на котором без воды оставались более 70 тыс. человек. «Ремонтные работы на ВНС-18 завершены. Вышли на нормативный режим давления воды»,— сообщается на странице водоканала в соцсети.

Авария произошла сегодня утром на городской водонапорной насосной станции №18. По словам главы города Алексея Казаченко, ЧП было вызвано выходом из строя задвижки D-300, подающей воду в резервуары. По данным ООО «Березниковская водоснабжающая компания», водоснабжение было приостановлено в 451 многоквартирном доме, 1,3 тыс. частных домов, на 39 предприятиях и 51 социальном объекте. Всего без воды оставались 73,1 тыс. человек.

Сейчас местной прокуратурой проводится проверка по данному факту, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.