В Оренбуржье бывший замглавы дорожной организации обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей

Бывший заместитель генерального директора ГУП «Оренбургремдорстрой» предстанет перед судом. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый лично получил от директора субподрядной организации три млн руб. за покровительство при выполнении работ по разработке проектной документации, ремонту и содержанию дорог и мостов. На имущество обвиняемого стоимостью более 13 млн руб. наложен арест.

Георгий Портнов