В Кыштыме 90% частных домов подключили к газу после аварии

Специалисты переподключили к газу 90% частных домов Кыштыма после аварии на газораспределительной станции. Такие данные на 16:00 приводит министерство ЖКХ Челябинской области.

Количество сотрудников АО «Газпром газораспределение Челябинск», обходящих дома, увеличили с 80 до 100 человек. После подключения частного сектора перезапуск газа в многоквартирных домах работники будут выполнять совместно с управляющими компаниями. Это необходимо для осмотра подъездов по стоякам.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, авария в Кыштыме произошла ночью 28 декабря. Без отопления и газа остались более 200 многоквартирных домов, дома в частном секторе и несколько социальных учреждений.