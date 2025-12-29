В Самарской области за 11 месяцев ввели в эксплуатацию 1,5 млн квадратных м жилья

На территории Самарской области с января по ноябрь ввели на 15% меньше жилых помещений, чем за аналогичный период прошлого года, — 1,515 млн кв. м. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

В индивидуальных жилых домах ввели в эксплуатацию 984 тыс. кв. м. (-21%), в многоквартирных домах — 531 тыс. кв. м (-2%). Именно в ноябре сдали в эксплуатацию 197 тыс. кв. м (+46%).

Руфия Кутляева