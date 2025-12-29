Смольный потратит 7,3 млрд рублей на озеленение Петербурга

В Санкт-Петербурге разместили несколько закупок на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению, вывозу отходов. Общая сумма составит 7,3 млрд рублей.

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

С помощью пяти закупок ищут подрядчиков для проведения работ в 18 районах. Исполнители приступят к реализации контрактов с даты их заключения, окончание работ определено на 12 февраля 2027 года.

В техническом задании определены параметры для зеленых насаждений различного вида. Среди них кустарники, саженцы хвойных пород и лиственных деревьев. Заявки на участие в закупках принимаются до 15 января, итоги подведут 20 числа.

Татьяна Титаева