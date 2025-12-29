Главе СКР доложат о расследовании ДТП с автобусом в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Салавате.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

28 декабря пассажирский автобус ГУП «Башавтотранс», следовавший по маршруту Ишимбай — Салават, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель и несколько детей с травмами были доставлены в больницу. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, водитель находится в стабильном состоянии и готовится к операции. Двоих детей отправили в детскую больницу.

Управление СКР по республике возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова