Главе СКР доложат о расследовании ДТП с автобусом в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Салавате.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
28 декабря пассажирский автобус ГУП «Башавтотранс», следовавший по маршруту Ишимбай — Салават, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель и несколько детей с травмами были доставлены в больницу. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, водитель находится в стабильном состоянии и готовится к операции. Двоих детей отправили в детскую больницу.
Управление СКР по республике возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).